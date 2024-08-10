Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
НХЛ
Новости
Результаты
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2024
Лучший хоккеист России
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Olimpbet ВХЛ
Olimpbet МХЛ
Кубок мира
Женский хоккей
Видео
Олимпиада
Юниорская сборная
Европа
Главная
Хоккей

Сегодня, 14:07

Овечкин рассказал про кубок по киберхоккею в рамках турнира Ovi Cup

Telegram Дзен

Нападющий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о киберспортивном турнире в рамках «Кубка Александра Овечкина».

OVI Cyber Cup — соревнования по киберхоккею, проводимый ежегодно в рамках одноименного турнира по классическому хоккею.

— Была ли мысль выйти в гала-матче с сыном Ильей?
— Да, но тяжеловато было ему. Будем работать.

— Как успехи у сына Сергея?
— Сергей прибавил, занимается в команде.

— Как возникла идея с киберспортом? Играете ли вы с Сергеем?
— Нет, Сергей не играет — еще рано. Сейчас организация киберспорта растет. У нас очень много идей, надо делать это постепенно, чтобы было качественно.

Кубок Александра Овечкина проводится уже в 6-й раз подряд, первый розыгрыш состоялся в 2018 году. Переходящий кубок соревнований вручает лично Овечкин.

Александр Овечкин
Киберспорт
Хоккей
0
Читайте также
В Сети бурно отреагировали на золото интер-секс боксерши на Олимпиаде-2024
36-летнюю австралийку раскритиковали за батлы в брейкинге на Олимпиаде-204
«Искандер-М» нанес удар по командному пункту ВСУ в приграничье Курской области
«Я родилась женщиной, я жила как женщина!». Боксерша с проваленным гендер-тестом выиграла Олимпиаду-2024 и выступила с громким заявлением
Детали пролета: кто виноват в поставке брака для самолетов Минобороны
В Крыму предрекли неимоверный проигрыш ВСУ в случае атаки на полуостров
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер хоккеист молодежной команды «Торпедо» из Усть-Каменогорска