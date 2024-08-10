Овечкин рассказал про кубок по киберхоккею в рамках турнира Ovi Cup

Сегодня, 14:07
Нападющий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о киберспортивном турнире в рамках «Кубка Александра Овечкина».
OVI Cyber Cup — соревнования по киберхоккею, проводимый ежегодно в рамках одноименного турнира по классическому хоккею.
— Была ли мысль выйти в гала-матче с сыном Ильей?
— Да, но тяжеловато было ему. Будем работать.
— Как успехи у сына Сергея?
— Сергей прибавил, занимается в команде.
— Как возникла идея с киберспортом? Играете ли вы с Сергеем?
— Нет, Сергей не играет — еще рано. Сейчас организация киберспорта растет. У нас очень много идей, надо делать это постепенно, чтобы было качественно.
Кубок Александра Овечкина проводится уже в 6-й раз подряд, первый розыгрыш состоялся в 2018 году. Переходящий кубок соревнований вручает лично Овечкин.