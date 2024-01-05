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Сегодня, 20:15

Плющев назвал демагогией заявление ИИХФ о возвращении российских хоккеистов на международные турниры

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа, который сказал, что допуск России и Белоруссии зависит от возможности безопасной организации соревнований.

«Я думаю, что это демагогия. Просто хотят соблюсти хорошую мину при плохой игре. Ясно, что все будут решать не те люди, которые делают сейчас заявления. И самое главное, решать будут по другим критериям.

По поводу моментов безопасности: мы никогда никого не обижали, не создавали конфликтов. Тем более, никогда не устраивали дебошей, в отличие от многих других, которые спокойно участвуют в соревнованиях. Пока это все бла-бла-бла.

Я верю, что наших спортсменов допустят до соревнований. Но это произойдет не на тех основаниях, про которые все говорят. Будет все немножко по-другому. Я думаю, что это будет, в понимании многих, скоро. Но это произойдет тогда, когда все наши вопросы будут решены», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

ИИХФ отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года.

В пятницу Тардиф заявил, что вопрос допуска российских и белорусских сборных до международных соревнований будет рассмотрен советом организации 12-13 февраля.

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ИИХФ рассмотрит вопрос о возвращении России на международную арену 12-13 февраля