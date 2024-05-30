Плющев оценил успехи сборной Финляндии по хоккею в последнее время

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением об игре сборной Финляндии по хоккею в последнее время.

«У финнов эйфория. Они никак не могут понять, что они больше не лидеры мирового хоккея. Они все ходили, нос задирали и упустили тот момент, когда хоккей изменился, а они не не успели перестроиться», — цитирует Плющева LiveResult.

Сборная Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира-2024 проиграла Швеции (1:2) и потеряла рейтинговые очки (3955 очков). В результате этого сборная России (4065) поднялась с третьего на второе место в рейтинге ИИХФ.