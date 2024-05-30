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Сегодня, 11:43

Плющев оценил успехи сборной Финляндии по хоккею в последнее время

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением об игре сборной Финляндии по хоккею в последнее время.

«У финнов эйфория. Они никак не могут понять, что они больше не лидеры мирового хоккея. Они все ходили, нос задирали и упустили тот момент, когда хоккей изменился, а они не не успели перестроиться», — цитирует Плющева LiveResult.

Сборная Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира-2024 проиграла Швеции (1:2) и потеряла рейтинговые очки (3955 очков). В результате этого сборная России (4065) поднялась с третьего на второе место в рейтинге ИИХФ.

Источник: https://www.liveresult.ru/news/hokkey/222728-Plyushchev-Finny-nikak-ne-mogut-ponyat-chto-oni-bolshe-ne-lidery-mirovogo-hokkeya
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Владимир Плющев
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