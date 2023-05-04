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Сегодня, 13:08

Порядин: «Никогда не играл в мае, это свежий глоточек воздуха»

Алина Савинова
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Форвард «России 25» Павел Порядин рассказал об атмосфере на первых матчах майского турне национальной команды.

«Конечно, суперская атмосфера. Я никогда не играл в мае, это свежий глоточек воздуха. Эмоции — самое главное в хоккее. Поэтому спасибо болельщикам, что пришли. Думаю, на других матчах тоже будет много народа, и мы постараемся порадовать их хорошей игрой», — приводит «РБ Спорт» слова Порядина.

Также он ответил на вопрос, как воспринял вызов в сборную.

«Конечно, обрадовался. Вызов в сборную — это всегда приятно, плюс я провел хороший для себя сезон, была уверенность в своих действиях. «Нефтехимик» вылетел в первом раунде, а хотелось продолжения сезона. Чуть отдохнул — и в бой с новым силами и эмоциями», — добавил хоккеист.

Сборная России дважды обыграла Белоруссию со счетом 4:0 и 6:2. 5 мая российская команда встретится со сборной Казахстана.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-poryadin-obradovalsya-vy-zovu-v-sbornuyu-nikogda-ne-igral-v-mae-e-to-svezhij-glotochek-vozduha/
Павел Порядин
Хоккей
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