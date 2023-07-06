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Сегодня, 18:51

Посольство России требует прокуратуру Польши подтвердить факт ареста российского хоккеиста

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что посольство России потребовало от прокуратуры Польши подтверждение задержания российского хоккеиста.

«Посольство в дополнение к ноте в МИД Польши направило обращение в национальную прокуратуру Польши с требованием подтвердить факт ареста российского гражданина, сообщить о характере выдвинутых в его адрес обвинений и разрешить встречу с ним нашим консульским сотрудникам», — цитирует Ордаша РИА «Новости».

30 июня стало известно, что польские спецслужбы арестовали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже. В пресс-службе министра — координатора по делам спецслужб считают, что россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах».

Источник: https://rsport.ria.ru/20230706/posolstvo_khokkeist-1882657806.html
Хоккей
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