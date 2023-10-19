Президент ФХР Третьяк предложил федеральным каналам уделять больше внимания спорту

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, выступая в Перми на форуме «Россия — спортивная держава», обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предложить федеральным каналам больше времени уделять спортивным новостям. По его мнению, отечественному спорту есть чем гордиться.

«Хотел бы попросить вас предложить федеральным каналам больше уделять времени спортивным новостям. Нам есть чем гордиться. У нас есть «Матч ТВ», но его смотрят болельщики, которые точно любят спорт. А мы хотим охватить всех россиян», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Третьяк является трехкратным олимпийским чемпионом, 10-кратным чемпионом мира и 9-кратным чемпионом Европы. На протяжении всей своей спортивной карьеры он выступал за команду мастеров ЦСКА. Третьяк пять раз признавался лучшим хоккеистом СССР, трижды — лучшим хоккеистом Европы и четырежды — лучшим вратарем мировых первенств.

71-летний специалист возглавляет Федерацию хоккея России с апреля 2006 года.