Президент ХК «Юнисон-Москва» о потенциальном титульном партнере: «Контракт менее 50 миллионов рублей мы даже не будем обсуждать»

Президент ХК «Юнисон-Москва» Александр Клименко в интервью официальному сайту клуба рассказал о финансировании команды, которая дебютировала в сезоне-2022/23 в НМХЛ — Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги.

— О букмекерах. Работаете с ними? И видите ли какие-то точки соприкосновения с ними именно как клуб, а не как участник НМХЛ?

— С букмекерами у нас пока формат «дружба врозь». Они присматриваются к нам. Мы движемся вперед.

Для нас клуб «Юнисон» — светлая, трогательная история, в нее мы вложили не просто любовь к хоккею, но и свои идеи, смыслы, финансовые затраты. Наш бюджет, и мы этого не скрываем, в 3-4 раза больше, чем у любого клуба в НМХЛ. И для нас важно, чтобы партнер, пожелавший встать рядом, разделял и наши ценности. Понимаю, это не совсем про бизнес, но мы сегодня находимся на той стадии, когда к сотрудничеству в формате «титульный партнер» или «генеральный спонсор» относимся как к свадебному партнерству.

Сумма нашего контракта существенно отличается в большую сторону от того, что есть в нашей нише на рынке сегодня. Контракт на сумму менее 50 миллионов рублей мы даже не будем обсуждать, хотя осознаем, что это огромные цифры для любого спонсорского соглашения. Но «Юнисон-Москва» того стоит. Это большая хоккейная семья с уже сложившимися традициями и большими перспективами.

— А есть ли вообще рекламные деньги в НМХЛ?

— Рекламных денег в лиге нет, по крайней мере мы их не получали. Трансляции никто не покупает, цена билета на матчи весьма условна. Нам и так с головой хватило дискуссий по поводу 750 рублей за билет на наши матчи, в то время как у большинства клубов лиги они были чуть ли не бесплатными. Возможно, я раздаю советы, о которых меня не просят, но считаю, что одним из бизнес-направлений развития НМХЛ могло бы стать титульное спонсорство. Спонсор, к примеру, формирует призовой фонд. А дальше, допустим, идет по принципу футбольной Лиги чемпионов — чем дальше клуб проходит, тем больше выигрывает. Тогда это будет интересно с точки зрения концепции, формата и мотивации для клубов.

В России ведь достаточное количество крупных корпораций или организаций, которые могут это сделать. Тогда бы у клубов-участников НМХЛ выстроилась вполне понятная бизнес-модель, экономика и целеполагание. Это могло бы обеспечить невероятный скачок в развитии молодежного хоккея в России, — отметил Клименко.

Напомним, ХК «Юнисон-Москва» — дебютант НХМЛ. Клуб досрочно обеспечил себе выход в плей-офф и завершил сезон-2022/23 в четвертьфинале плей-офф. «Юнисон-Москва» первый и пока единственный московский клуб в истории НМХЛ.