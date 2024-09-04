Роман Ротенберг отреагировал на смерть Владимира Буре

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на смерть Заслуженного мастера спорта СССР Владимира Буре.

«Его сыновья Павел и Валерий принесли славу и победы нашей сборной. Владимир Валерьевич всей душой болел за успехи своих детей. Воспитание Павла и Валерия стало для него делом всей жизни. Он сделал все от себя зависящее, чтобы сыновья выросли в высококлассных хоккеистов, сам тренировал их — и добился своего.

А когда братья Буре выросли, Владимир Валерьевич сам построил невероятную карьеру тренера по физподготовке — работал в «Ванкувере» и «Нью-Джерси», помог «Дэвилз» взять Кубок Стэнли в 2000 и 2003 годах, был вице-президентом ЦСКА и трудился в сборной Белорусии.

Я приношу глубочайшие соболезнования Павлу и Валерию Буре, всем родным и близким Владимира Валерьевича. Память о нем навсегда сохранится в истории нашего хоккея», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Буре — четырехкратный призер Олимпийских игр, двукратный призер чемпионатов мира и семикратный призер чемпионатов Европы. После завершения спортивной карьеры пловца он работал хоккейным тренером: в 2000-го и 2003-й с «Нью-Джерси» становился обладателем Кубка Стэнли.