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Сегодня, 21:56

Ротенберг — о победе над белорусами: «Всегда есть, что улучшить. Мы только в начале нашего пути»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг в интервью «СЭ» высказался о первом матче против Белоруссии (4:0) и атмосфере на трибунах.

— Очень приятно, что нас так поддерживали. Фантастическая атмосфера. Мы очень ждем завтрашней игры. Хотим сыграть еще лучше, чтобы атмосфера была еще лучше.

— А куда лучше-то? 4:0 победили.

— Всегда есть, что улучшить.

— Например?

— Счет. Детали в тактике и по игре в большинстве и меньшинстве. Мы только в начале нашего пути. Будем работать.

Второй матч в майском турне сборной «России 25» состоится завтра, 3 мая в Челябинске. Игра пройдет также против сборной Белоруссии, начало — 16.30 мск.

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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