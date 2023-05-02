Команда Ротенберга «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии в Челябинске

«Россия 25» одержала победу над сборной Белоруссии в первом матче майского турне — 4:0.

В составе российской команды отметились Валентин Зыков, который оформил дубль, а также Александр Елесин и Василий Глотов.

Второй матч в майском турне сборной «России 25» состоится завтра, 3 мая в Челябинске. Игра пройдет также против сборной Белоруссии, начало — 16.30 мск.

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Россия 25 — Белоруссия — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Зыков (Камалов, Поляков), 24:31 — 1:0. Елесин (Никишин, Мичков), 27:20 — 2:0. Зыков (Бардаков, Камалов), 31:45 — 3:0. Глотов (Хайруллин, Елесин), 40:19 — 4:0.

Вратари: Исаев — Кульбаков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (16+13+5) — 17 (7+4+6).

Судьи: Дударов, Шувалов.

2 мая. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.