Сегодня, 11:00
Сборная «России 25» по хоккею сыграет с командой Белоруссии в рамках «Большого тура Сборной» в субботу, 4 мая. Матч пройдет в спортивном комплексе «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). Начало — в 14.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию матча бесплатно покажет федаральный телеканал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru. Также следить за встречей можно на официальном YouTube-канале ФХР.
«Большой тур Сборной» стартовал 2 мая и завершится 11 мая. В турне участвуют сборные «Россия 25», Казахстана и Белоруссии.
Ранее наша национальная команда на турнире обыграла Казахстан со счетом 1:0.
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