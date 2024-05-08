Сборная «России 25» по хоккею проведет товарищеский матч с Белоруссией на «Большом туре Сборной» в четверг, 9 мая. Игра пройдет в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Туле. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Россия — Белоруссия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также следить за встречей можно на официальном YouTube-канале ФХР.

«Большой тур Сборной» стартовал 2 мая и завершится 11 мая. В турне участвуют сборные России, Белоруссии и Казахстана.

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