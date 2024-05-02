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Сегодня, 16:30

Россия — Казахстан: смотреть трансляцию матча

Сборная «России 25» сыграет с Казахстаном 2 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Форма сборной России по хоккею.
Фото ФХР
Telegram Дзен

2 мая, в четверг, сборная «России 25» сыграет в матче с Казахстаном в Большом туре Сборной. Встреча пройдет в Астане на льду «Барыс Арены». Начало — в 17.30 по московскому времени.

Видеотрансляция игры Россия — Казахстан пройдет в прямом эфире на канале «Матч Страна». Она начнется в 17.25 мск. Матч также бесплатно покажут на официальном YouTube-канале ФХР.

Большой тур Сборной пройдет с 2 по 11 мая. Сборная «России 25» проведет серию международных матчей против Казахстана и Белоруссии.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионате мира-2024 в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Мировое первенство состоится с 10 по 26 мая в чешских Праге и Остраве в 2024 году.

Сборная Казахстана попала в группу B ЧМ-2024 по хоккею. Национальная команда сыграет вместе с США, Германией, Швецией, Словакией, Латвией, Францией и Польшей.

Сборная Казахстана по хоккею
Сборная России по хоккею
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