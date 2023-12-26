Российский хоккеист Дуда остаток нынешнего сезона проведет в Канадской университетской лиге

Российский защитник Артем Дуда, который уехал из России, несмотря на действующий контракт с ЦСКА, остаток сезона-2023/24 проведет в Канадской университетской лиге, сообщает журналист Крейг Морган.

По данным источника, 19-летний хоккеист будет играть за команду «Университет Метрополитен Торонто».

Ранее сообщалось, что Дуда получил запрет на выступления от Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Дуда переехал в США летом 2023 года, несмотря на действующий контракт с ЦСКА. В 2022 году «Аризона» выбрала российского хоккеиста под 36-м номером драфта НХЛ.