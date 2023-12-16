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Хоккей

16 декабря, 23:16

Российский хоккеист Дуда получил запрет на выступления от NCAA

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский защитник Артем Дуда, который уехал из России, несмотря на действующий контракт с ЦСКА, получил запрет на выступления от Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), утверждает collegehockeynews.com.

По информации источника, ранее 19-летний россиянин тренировался со студенческой командой и ожидал разрешения выступать за команду «Блэк Беарз».

Дуда переехал в США летом 2023 года, несмотря на действующий контракт с ЦСКА. В 2022 году «Аризона» выбрала российского хоккеиста под 36-м номером драфта НХЛ.

Хоккей
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