Российского хоккеиста Макарова дисквалифицировали за наркотики

Российский хоккеист Максим Макаров, выступавший во втором дивизионе чемпионата Франции за «Марсель», был дисквалифицирован на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает ТАСС, в анализах игрока был обнаружен морфин. Срок дисквалификации истечет 21 августа 2025 года.

Макаров стал вторым российским хоккеистом, который отбывает в настоящее время дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Ранее от соревнований был остранен Константин Панов, у которого в допинг-пробе нашли стероиды.