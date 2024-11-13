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Сегодня, 11:37

Российского хоккеиста Макарова дисквалифицировали за наркотики

Камила Абдурахманова
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Российский хоккеист Максим Макаров, выступавший во втором дивизионе чемпионата Франции за «Марсель», был дисквалифицирован на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает ТАСС, в анализах игрока был обнаружен морфин. Срок дисквалификации истечет 21 августа 2025 года.

Макаров стал вторым российским хоккеистом, который отбывает в настоящее время дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Ранее от соревнований был остранен Константин Панов, у которого в допинг-пробе нашли стероиды.

Источник: ТАСС
Константин Панов
Максим Макаров
РУСАДА

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