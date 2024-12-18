Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
FONBET Чемпионат КХЛ
НХЛ
Новости
Результаты
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2025
Лучший хоккеист России
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
OLIMPBET ВХЛ
OLIMPBET МХЛ
Кубок мира
Женский хоккей
Видео
Олимпиада
Юниорская сборная
Европа
Главная
Хоккей

Сегодня, 14:55

Российского хоккеиста приговорили к тюремному сроку в Польше за шпионаж

Алина Савинова
Российский хоккеист Максим Сергеев приговорен в Польше к двум годам 11 месяцам лишения свободы
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский хоккеист Максим Сергеев приговорен в Польше к двум годам 11 месяцам лишения свободы, сообщает Iltalehti.

По информации источника, 21-летнего спортсмена признали виновным в шпионаже. В ходе следствия выяснилось, что ему предложил работу через Telegram некий Андрей, якобы сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ). Изначально задачей Сергеева было публиковать политический контент в социальных сетях в обмен на криптовалюту. Позже спортсмену поручили поиск стратегических объектов, о которых он должен был предоставлять максимально документированную информацию. Игрок признал свою вину.

Отмечается, что Сергеев начал вести работу по шпионажу, после того как «Заглембе», за который он выступал в Польше, отправил его в фарм-клуб.

Кроме того, хоккеиста оштрафовали на 1220 евро. Польша депортирует Сергеева обратно на родину 26 мая 2025 года. До тех пор он будет отбывать наказание в Люблинской тюрьме.

Хоккей
Читайте также
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Навка назвала Авербуха Карабасом-Барабасом в фигурном катании
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Рудковская назвала главного фаворита чемпионата России-2025
Капризов – главная русская звезда НХЛ прямо сейчас. Он штампует дубли, метит в MVP регулярки и никак не определится со своим будущим
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Сегодня
Вчера
Неделя