13 ноября, 12:36

Ротенберг потренировался на льду с Аскольдом Запашным

Алина Савинова

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, что провел тренировку на льду с народным артистом России, дрессировщиком Аскольдом Запашным.

«Он отлично понимает, что такое дисциплина, работа, контроль и координация, все это требуется и при дрессировке тигров, и в хоккее», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

По его словам, дрессировщик начал заниматься хоккеем четыре года назад, но уже достиг хорошего уровня.

«Как профессиональный артист цирка, который не только работает с тиграми, но и владеет жонглированием, он обладает выдающейся координацией, развитой мелкой моторикой и быстрым мышлением. Поэтому многие элементы хоккея, включая контроль шайбы, ему даются легко. Пример Аскольда наглядно показывает: начать играть в хоккей можно в любом возрасте. Главное — желание и труд», — добавил специалист.

44-летний Ротенберг также занимает пост первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) и входит в совет директоров московского «Динамо». Он является основателем школы «Красная машина Юниор», которая была создана в 2022 году.

  • андр

    Правильно, Роман! Настала пора учить тигров играть в хоккей!

    13.11.2025

  • Sergey Sparker

    Не слишком ли много ротенбергов стало в СЭ. Купили жулики издание?

    13.11.2025

  • spartsmen

    а аскольдт потренировал тигров с вротихбергом. засовывая его голову в рот тигру.

    13.11.2025

  • Догада

    мы сыграли с Талем десять партий. В преферанс, в очко и на бильярде

    13.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну и?

    13.11.2025

  • shpasic

    Эдгардт, Аскольдт и Ротенбергдт.

    13.11.2025

  • выдр

    Надеюсь, Запашный его укротил.

    13.11.2025

