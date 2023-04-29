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Сегодня, 13:48

Ротенберг рассказал о подготовке сборной «России 25» к ближайшим матчам

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг рассказал о подготовке команды к майскому турне. Первая игра россиян пройдет против Белоруссии.

— Провели хорошие сборы, все в хорошем настроении. Сегодня команда восстанавливается, завтра полетим в Челябинск. Для всех честь играть за сборную. У Белоруссии сильный состав, хороший тренерский штаб. Мы сейчас делаем все, чтобы сборная на хорошем уровне вернулась на международную арену. Ажиотаж вокруг турне большой. Наша система игры — традиции советского хоккея и современный подход. Мы внедряем их ежедневно. Вы увидите это в первой игре. У нас собраны лучшие игроки, которые были свободны на сегодняшний день.

— Окончательный ли состав?

— Давайте дождемся окончания сегодняшнего матча плей-офф. У ребят серьезный график, они не видят свои семьи. Надо смотреть, кто в каком состоянии. Будем общаться со всеми. Очень много травм во всех клубах.

— Будете следить за решающий матчем серии «Ак Барс» — ЦСКА?

— Будем смотреть финал Кубка Гагарина все вместе. У нас командный ужин, командное мероприятие.

— Обсуждался ли вариант с приглашением кого-то из НХЛ?

— Кузьменко где-то в Бразилии, вряд ли он полетит, даже если захочет. Обсуждались все варианты, конечно.

— В чем сейчас миссия сборной?

— У нас есть международные матчи, 8 игр с Белоруссией и еще одна в Казахстане. Это самые лучшие международные матчи. Вернуться на Олимпиаду мы можем хоть завтра, нужно быть к этому готовым.

В данный момент «Россия 25» проводит тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к майскому турне, первый матч которого против Белоруссии состоится 2 мая в Челябинске.

Роман Ротенберг
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