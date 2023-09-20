Русский форвард Жугин назвал зарплаты игроков юниорской Лиги Онтарио

Сегодня, 10:45
Российский нападающий «Сагино Спирит» Валентин Жугин в интервью «СЭ» ответил на вопросы о контрактах в юниорской Лиге Онтарио.
— Сколько зарабатывают игроки OHL?
— Контракты у всех одинаковые. Только те, кто играет последний сезон, получают больше раза в два. В рублях выходит примерно 30-40 тысяч в месяц.
— На что хватает этих денег?
— Я почти не трачу деньги в Канаде. Только если идем с пацанами в ресторан или в кино. Не на что тратить — дома мне все приготовят, клуб выдает форму. Можно сказать, что коплю на лето в Магнитогорске.
— Местным игрокам достаточно этих денег для жизни?
— Местным, помимо зарплаты, еще перечисляют деньги родителям за то, что они содержат детей. Так же, как принимающей семье.
— Вот еще одна причина, почему канадские семьи принимают хоккеистов из других стран.
— Они получают небольшие деньги. Едим мы явно больше, чем выделяют денег. Плюс ответственность за хоккеиста. Замечаю, что в семье иногда устают от меня, просто потому, что я всегда хочу есть. (Улыбается.)
|20.09
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Сал. Юлаев – Нефтехимик
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|20.09
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Металлург Мг – Автомобилист
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Динамо Мн – Локомотив
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СКА – Северсталь
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Торпедо – Витязь
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