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Сегодня, 16:22

Самусик в интервью «РБ Спорт» высказал мнение о проблемах челябинского хоккея

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер школы «Трактор» и команды МХЛ «Белые Медведи» Борис Самусик высказал мнение о проблемах челябинского хоккея.

«Сейчас в «Тракторе» немного ребят из собственной школы. Выстраивали вертикаль МХЛ — ВХЛ — КХЛ, а хоккеистов нет. Должны играть свои, местные, а там привозят со стороны. Каждый новый генеральный директор «Трактора», заходя на должность, говорит: «У нас самая лучшая школа в стране. Будем играть своими». А в итоге начинается по всей стране скупка того, чего другим не надо, а свои хоккеисты не играют. В школе «Трактор» перестали появляться талантливые игроки? Не думаю, что они перестали появляться. Единицы игроков, которые выпустились из школы, способны с ходу занять место в первой команде. Раньше брали двух-трех лучших игроков из выпуска и понимали, что сразу он результат не даст. Через год-два хоккеист становился полноценным игроком состава при условии трудолюбия и отсутствия вредных привычек. А сейчас хотят, чтобы игрок сразу набирал очки и не привозил в свои ворота, но такого не бывает. Ребят надо обкатывать, давать им время, чтобы они поняли, куда попали, и втянулись в систему. А если в 17-18 лет не попал в КХЛ, то говорить, что через три года в «Челмете» он заиграет, просто смешно. Если в КХЛ не могут игроков набрать, то в ВХЛ уровень совершенно другой», — приводит слова Самусика «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/detskij-trener-samusik-v-traktore-idet-skupka-togo-chego-drugim-ne-nado-a-svoi-hokkeisty-ne-igrayut/
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Самусик поделился воспоминаниями о своей работе в хоккейной школе «Трактор»