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Хоккей

1 апреля, 11:50

Сборная Чехии в шутку объявила о возвращении в команду Ягра

Алина Савинова
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Пресс-служба сборной Чехии в День смеха, 1 апреля, опубликовала сообщение о возвращении в команду легендарного нападающего Яромира Ягра.

Хоккеист прекратил выступления за сборную своей страны в 2015 году, а осенью 2024-го 53-летний форвард заявил, что проводит последний сезон в карьере.

«Великолепное возвращение! Легендарный Яромир Ягр присоединится к сборной на сборах в Карловых Варах. 53-летний нападающий из «Кладно» в этом году провел в Экстралиге 39 матчей, в которых набрал 16 (5+11) очков. Теперь он снова попытается побороться за место в составе. Сработает ли это?» — говорится в сообщении сборной Чехии.

Яромир Ягр на&nbsp;Олимпиаде-2014 в&nbsp;Сочи.Биография Яромира Ягра: 37 сезонов и 13 команд великого чешского форварда

Вместе со сборной Чехии Ягр выиграл Олимпиаду в 1998 году и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010).

С середины сезона-2017/18 чех выступает за «Кладно» из Экстралиги, владельцем которого стал в 2011-м. В конце января он продал 80 процентов акций клуба бизнесмену Томашу Драстилу.

Яромир Ягр
Сборная Чехии по хоккею
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