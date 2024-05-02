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Сегодня, 14:30

Сборная России: когда и с кем матч в Туле в мае 2024

Сборная России по хоккею сыграет с Белоруссией в Большом туре 9 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная России по хоккею сыграет с Белоруссией в рамках Большого тура национальной команды в четверг, 9 мая. Игра пройдет в крытом ледовом комплексе «Ледовый дворец» в Туле и начнется в 17.00 по московскому времени.

Большой тур сборной стартует 2 мая игрой против Казахстана в Астане и завершится 11 мая матчем с командой Белоруссии в Омске. В турнире принимают участие сборные России, Казахстана и Белоруссии.

Игры пройдут в городах трех стран. Наша команда примет гостей в Омске и Туле.

Полное расписание Большого тура сборной России читайте на нашем сайте.

В прямом эфире следить за встречами можно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная России по хоккею
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