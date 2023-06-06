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Сегодня, 15:27

Сборная России обыграла Армению на Кубке Континента по следж-хоккею

Михаил Скрыль
Корреспондент
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6 июня в Сочи стартовал Кубок Континента по следж-хоккею. В традиционном турнире, который проводится в четвертый раз, участвуют две сборные России и национальные команды Казахстана и Армении.

В первом матче сборная России-2 обыграла Армению (7:0). В первом периоде хозяева турнира забросили четыре шайбы, во втором увеличили счет до 6:0. В третьем периоде россияне забросили еще одну шайбу. Дублем в составе победителей отметился нападающий Роман Северин. «Сухарь» оформил голкипер Андрей Мошкин.

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