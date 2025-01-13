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Сегодня, 22:03

Сергей Федоров рассказал о работе хоккейной академии брата в США

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Обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина в качестве главного тренера ЦСКА Сергей Федоров назвал очень хорошим качество работы хоккейной академии младшего брата Федора в США.

«Он открыл хоккейную академию в Петоски (штат Мичиган) больше семи лет назад. У него восемь-девять недель тренировочного лагеря, обучаются там от 300 до 500 хоккеистов. Качество очень хорошее, — приводит ТАСС слова Федорова-старшего. — Мы всей семьей приезжали к маме, живущей недалеко от Федора, Виктор (сын Сергея Федорова) прошел 3,5 недели прекрасного обучения в этой академии. Федор занимается хоккеем, что знает лучше всего. На заре открытия академии у нас с ним были каждодневные разговоры на эту тему, но сейчас он полностью вовлечен, посвящен, общался не только со мной, но и с ребятами, которые такие тренировочные лагеря уже проводили, с тренером по физподготовке».

Федорову-младшему 43 года. В НХЛ он провел три матча за «Рейнджерс», в 2008 году вернулся в Россию, до этого во время локаута играл в «Спартаке», потом в «Локомотиве» и московском «Динамо». В 2009-2010 годах выступал вместе с братом в «Металлурге», высшим достижением в карьере в России является выход в финал Кубка Гагарина 2011 года в составе «Атланта».

Источник: ТАСС
Федор Федоров
Сергей Федоров
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