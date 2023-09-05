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Сегодня, 18:55

Шайба пробила решетку на маске чешского голкипера Крала во время матча

Алина Савинова
Даниэль Крал.
Фото ХК «Били Тигржи»
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Вратарь чешского «Били Тигржи» Даниэль Крал получил травму во время матча со швейцарским «Амбри-Пиотта» (1:3).

Шайба в результате броска соперника прошла сквозь защитную решетку маски голкипера. Хоккеист не смог продолжить игру. После матча его госпитализировали.

«Случилось то, чего я не ожидал. В последний момент передо мной увернулся игрок, выстрел попал мне прямо в самую большую дыру в маске и остановился недалеко от глаза. Сначала даже не понял, что это шайба. Я был совершенно не в себе и думал, что меня кто-то ударил. Я немного сориентировался, когда ребята сняли с меня маску. Я замер, потому что не мог видеть», — приводит пресс-служба чешского клуба слова Крала.

Игрок отметил, что в больнице его отправили к офтальмологу, а также взяли несколько анализов. Глаз хоккеиста не поврежден, однако дополнительные обследования он будет проходить, когда прибудет в Либерец.

В этом году 20-летний вратарь привлекался в молодежную сборную Чехии, за которую он провел 7 матчей.

Команда «Били Тигржи» выступает в Экстралиге. Домашний стадион — «Хоум Кредит Арена», вместимостью 7500 зрителей. Клуб выигрывал чешскую Экстралигу в 2016 году.

Источник: https://www.hcbilitygri.cz/article/19098-Puk-trefil-na-milimetry-to-nejsirsi-misto-na-masce-popisuje-Kral-bizarni-situaci
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