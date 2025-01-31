Швеция не будет бойкотировать соревнования с участием сборной России

Председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления Международной федерации хоккея (ИИХФ) Андерс Ларссон заявил, что хоккеисты сборной Швеции не будут бойкотировать международные соревнования в случае возвращения сборной России.

«Тенденция (возвращения россиян на международные турниры) довольно очевидна, если посмотреть на различные виды спорта. Я могу говорить только за хоккей, а позиция шведского хоккея неизменна, и важно, чтобы мы четко высказались», — цитирует Ларссона ТАСС со ссылкой на Dagens Nyheter.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что совет организации, на котором обсудят вопрос об участии сборной России на Олимпиаде 2026 года и чемпионате мира по хоккею в Швейцарии, пройдет 2-4 февраля.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Чемпионат мира пройдет в мае того же года.

С февраля 2022-го российские и белорусские сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ИИХФ.