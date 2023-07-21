Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
НХЛ
Новости
Результаты
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2023
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
ВХЛ
МХЛ
Кубок мира
Женский хоккей
Видео
Олимпиада
Юниорская сборная
Европа
Главная
Хоккей

Сегодня, 17:30

Стал известен состав сборной России до 23 лет на Sochi Hockey Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Федерация хоккея России опубликовала на официальном сайте состав сборной до 23 лет на Sochi Hockey Open.

Вратари: Сергей Иванов, Артемий Плешков (оба — СКА), Никита Подлягин («Авангард»).

Защитники: Никита Смирнов («Динамо» Мн), Никита Евсеев, Всеволод Альметкин (оба — «Ак Барс»), Владимир Грудинин, Артем Барабоша (оба — ЦСКА), Даниил Иванов («Спартак»), Роман Юзбашян («Сочи»), Михаил Гуляев («Авангард»), Артем Проничкин («Торпедо»), Никита Баклашев («Динамо» М).

Нападающие: Станислав Яровой («Витязь»), Роман Абросимов («Северсталь»), Илья Чефанов («Металлург» Нк), Дмитрий Бучельников, Матвей Кабуш, Иван Демидов, Григорий Кузьмин, Семен Синяткин, Семен Демидов, Даниил Лазутин (все — СКА), Андрей Никонов, Никита Буруянов (оба — «Динамо» М), Дмитрий Кателевский («Ак Барс»), Максим Великов (ЦСКА), Данила Климов («Сочи»).

На турнире сборная сыграет против «Сочи» (3 августа), «Адмирала» (5 августа), «Авангарда» (7 августа) и СКА (8 августа).

Источник: https://fhr.ru/news/item/102207/
Хоккей
Сборная России по хоккею
3
0
Читайте также
Мирру Андрееву слишком жестко наказали на Уимблдоне. Фанаты требуют пересмотра правил
Трусова и даже Валиева. Кто еще из фигуристов может завершить карьеру?
В США спрогнозировали волнения на Украине из-за недовольства в рядах ВСУ
В Москве основателя «Службы 77» Игоря Кудрякова нашли мертвым в квартире
Девочка сбежала от похитившего ее на улице педофила
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

33-летний форвард сборной Великобритании Хэммонд погиб в автокатастрофе