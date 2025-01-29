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Сегодня, 17:08

Свищев: «Либо Гашеку сделали замечание, либо этот старик совсем сбрендил»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев
Дмитрий Свищев.
Фото Global Look Press
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшего хоккеиста Доминика Гашека, который заявил, что был бы рад возвращению российских спортсменов на международную арену.

«Тут два варианты. Первый — ему сделали замечание, чтобы он не выпендривался и не выступал против России, потому что это бесполезно для него же. Второй — этот старик совсем сбрендил и забывает, что говорит. Две недели назад он выступал за то, чтобы русских отовсюду убрать, в том числе из Зала хоккейной славы. Говорил о том, что будет побеседует с руководством НХЛ о недопуске россиян. А сегодня он уже не против россиян.

Я не знаю, как это воспринимать, он нормальный человек? Вот именно поэтому в политике он никуда и не может попасть. И на родине его не воспринимают. Обострение у него, видимо, началось. Пусть выдохнет, восстановится и наконец уже сконцентрируется на мемуарах о своих высоких достижениях в хоккее. Если физически силы позволят, то можно еще тренерской карьерой заняться. Детишкам будет интересно перенять его опыт», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее в среду, 29 января, Гашек на странице в социальной сети написал, что хотел бы видеть россиян на международных турнирах, где при этом бы не было рекламы СВО.

Российские хоккейные команды отстранены от всех турниров ИИХФ с 2022 года. В феврале совет организации рассмотрит вопрос допуска сборной России до участия в Олимпийских играх-2026.

Дарик Агаларов

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Доминик Гашек
Дмитрий Свищев
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