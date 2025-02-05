Тарасова: «ИИХФ нас не допускают, потому что предполагают, что мы можем выиграть»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала недопуск сборной России до участия в чемпионате мира-2026.

«Они нас не допускают, потому что предполагают, что мы можем выиграть. Вот и все. Они вообще закон нарушают. Почему они нас дисквалифицировали? За что? Политика и спорт — разные вещи. Не могу назвать их иначе, как бессовестные твари. Надежды у меня на участие наших хоккеистов в Олимпиаде почти нет. Почти. Что бы сказал им мой отец? Сказал бы так, что они бы это на всю жизнь запомнили. Но сказать мало, надо делать», — цитирует ТАСС Тарасову.

4 февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила российскую национальную команду до участия в чемпионате мира-2026. ФХР сможет оспорить решение после ЧМ-2025.