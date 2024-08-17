Телегин проиграл суд Пелагее, его дочь сможет выезжать за границу РФ

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Хоккеист Иван Телегин проиграл суд своей бывшей жене Пелагее, сообщает SterHit. Теперь их совместная дочь Таисия сможет выезжать за пределы России. Ранее Телегин запретил своей дочери лететь на отдых в Турцию.
«Согласно решению суда, которое должно быть исполнено немедленно, теперь Таисия сможет выезжать за пределы РФ вне зависимости от мнения отца вплоть до совершеннолетия», — цитирует адвоката Пелагеи Филиппа Рябченко StarHit.
В последние три года Телегин выступал за омский «Авангард». В прошлом сезоне 32-летний нападающий провел 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач.
В начале мая этого года «Авангард» объявил об уходе форварда из клуба.