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Сегодня, 11:31

Титов считает, что россияне могли бы дойти до финала в турнире четырех наций по хоккею

Камила Абдурахманова
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Серебряный призер Олимпийских игр Герман Титов поделился мнением, что сборная России по хоккею претендовала бы на выход в финал на турнире четырех наций в Северной Америке.

«Думаю, в призовой тройке мы бы точно были, может, дошли бы до финала. По вратарям и нападению мы бы не уступали канадцам и американцам. У канадцев проблемы с вратарями, у нас они намного сильнее. У нас хорошие нападающие, возможно, по защитникам мы немного уступаем. У нас не очень много защитников, которые в НХЛ играют на первых ролях. На память приходит в голову Михаил Сергачев, который сейчас показывает хорошую игру», — приводит слова Титова ТАСС.

Турнир четырех наций пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В соревнованиях примут участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии, составленные из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На предварительном этапе команды проведут круговой турнир, две лучшие сборные сыграют в финале. Сборная России решением Международной федерации хоккея не допущена до участия в международных турнирах с февраля 2022 года. НХЛ и профсоюз игроков лиги, которые проводят турнир четырех наций, также решил не приглашать российских хоккеистов принять участие в соревновании.

Источник: ТАСС
Хоккей
Герман Титов
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