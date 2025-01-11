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Сегодня, 06:18

Тренер «Нанаймо Клипперс» рассказал о переходе казахстанского вратаря Никитина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный менеджер и главный тренер канадского «Нанаймо Клипперс» Колин Биркас назвал причины перехода казахстанского голкипера Владимира Никитина.

«У него была отлична половина прошлого сезона в «Чилливаке». По-моему, он также отлично провел молодежный чемпионат мира. В этом сезоне у нас были проблемы с вратарями, и мы чувствуем, что этот голкипер нам поможет. У нас особенная команда, и в ней много талантов. Просто нужно исполнять сейвы более стабильно, и Владимир даст нам это. Планируется, что он присоединится к нам примерно через неделю», — цитирует Биркаса Legalbet.kz.

В минувшем сезоне 20-летний Никитин играл за «Чилливак Чифс». В 2023 году «Оттава» выбрала казахстанца под 207-м номером седьмого раунда драфта НХЛ.

Источник: Legalbet.kz
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