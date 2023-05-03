Третьяк поделился мнением о дебюте Ротенберга в сборной России

Сегодня, 16:20
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением работе главного тренера Романа Ротенберга в сборной «России 25».
— Оценивать надо после всех турниров. Пока можно поздравить его с первой победой.
— Роман Ротенберг сказал, что мечтает выиграть Олимпиаду. Вы можете представить его главным тренером сборной России на Олимпиаде?
— Сейчас рано загадывать. Надо еще поехать на Олимпиаду. Надо все делать потихонечку, — сказал Третьяк на пресс-конференции.
2 мая сборная «России 25» обыграла команду Белоруссии со счетом 4:0. Сегодня, 3 мая, эти сборные снова сыграют друг против друга.