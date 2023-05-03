Третьяк поделился мнением о дебюте Ротенберга в сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением работе главного тренера Романа Ротенберга в сборной «России 25».

— Оценивать надо после всех турниров. Пока можно поздравить его с первой победой.

— Роман Ротенберг сказал, что мечтает выиграть Олимпиаду. Вы можете представить его главным тренером сборной России на Олимпиаде?

— Сейчас рано загадывать. Надо еще поехать на Олимпиаду. Надо все делать потихонечку, — сказал Третьяк на пресс-конференции.