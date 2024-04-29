Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
НХЛ
Новости
Результаты
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2024
Лучший хоккеист России
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Olimpbet ВХЛ
Olimpbet МХЛ
Кубок мира
Женский хоккей
Видео
Олимпиада
Юниорская сборная
Европа
Главная
Хоккей

Сегодня, 17:21

Третьяк поделился мнением об участии сборной России в Кубке будущего

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава ФХР Владислав Третьяк прокомментировал участие молодежной сборной России по хоккею в Кубке будущего.

«Мы ожидаем новых звездочек, новые имена. Будем знакомить наших хоккеистов с хоккейными городами. Для них это вызов. Очень классно, что второй год подряд мы проводим данный турнир, это очень важно для популяризации спорта. Очень важно, что мы сейчас делаем. Грустно говорить, что мы не участвуем в международных турнирах. Но должны быть готовы вернуться в международную семью. И такие матчи очень важны, в первую очередь для наших ребят. Важно показать им, что мы их любим, ценим и доверяем», — заявил Третьяк.

Молодежная сборная России выиграла все три матча на турнире и стала обладателем Кубка.

Хоккей
Владислав Третьяк
8
Обсудить
Читайте также
Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
Гимн России выключился во время награждения на чемпионате Европы по боксу
Карта спецоперации на Украине 29 апреля
Юран метил в «Спартак», называл судей опоссумами, а его команду материли эксперты. За что «Пари НН» уволил тренера
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
Популярное видео
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Глотов назначен новым капитаном сборной «России-25»

Третьяк — о соперниках сборной России в Большом туре: «Хочется Канаду, но все впереди»