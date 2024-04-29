Третьяк поделился мнением об участии сборной России в Кубке будущего

Глава ФХР Владислав Третьяк прокомментировал участие молодежной сборной России по хоккею в Кубке будущего.

«Мы ожидаем новых звездочек, новые имена. Будем знакомить наших хоккеистов с хоккейными городами. Для них это вызов. Очень классно, что второй год подряд мы проводим данный турнир, это очень важно для популяризации спорта. Очень важно, что мы сейчас делаем. Грустно говорить, что мы не участвуем в международных турнирах. Но должны быть готовы вернуться в международную семью. И такие матчи очень важны, в первую очередь для наших ребят. Важно показать им, что мы их любим, ценим и доверяем», — заявил Третьяк.

Молодежная сборная России выиграла все три матча на турнире и стала обладателем Кубка.