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Сегодня, 18:30

Третьяк рассказал о работе ФХР в области создания условий для развития молодых хоккеистов

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о работе ФХР в области создания условий для развития молодых хоккеистов.

«Позитивные последствия принес совместный шаг ФХР и Министерства спорта по ужесточению лимита на легионеров в КХЛ. На высшем профессиональном уровне появилось более 60 рабочих мест для русских игроков, и большинство из них заняли молодые спортсмены. Они ярко заявляют о себе в текущем чемпионате, прогрессируют, выходят на новый уровень. Благодаря тому, что иностранцев стало меньше, у наших ребят появляется больше игрового времени, больше возможностей поиграть в первом-втором звене, в большинстве», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

В ноябре и декабре лучшие молодые игроки России примут участие в международных турнирах. Он также сообщил, что в Санкт-Петербурге пройдет турнир «Кубок Будущего».

Ранее Третьяк предложил федеральным каналам уделять больше внимания спорту.

Владислав Третьяк
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Президент ФХР Третьяк предложил федеральным каналам уделять больше внимания спорту