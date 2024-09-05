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Хоккей

Сегодня, 18:00

Третьяк встретился с канадскими участниками Суперсерии-1972

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной СССР и президент ФХР Владислав Третьяк провел встречу с участниками Суперсерии-1972 канадцами Питом Маховличем и Деннисом Халлом. Мероприятие состоялось в онлайн-формате.

На этой встрече Третьяк отметил, что Суперсерия-1972 является значимым событием в хоккее.

«Я выступал на четырех Олимпиадах и пятнадцати чемпионатах мира. Но Суперсерия 1972 года — самые выдающиеся и незабываемые матчи в моей жизни! Да и в истории хоккея тоже. Это уникальное событие — как полет Юрия Гагарина в космос. Повторить невозможно, но помнить о нем мы должны всегда. Во время Суперсерии мы показали, что наша страна — великая хоккейная держава», — приводит пресс-служба ФХР слова Третьяка.

Третьяк во время Суперсерии был основным вратарем сборной СССР. Он сыграл все 8 матчей, отбил более 200 бросков и дважды признавался первой звездой встреч. Халл стал одним из самых результативных форвардов канадской сборной в Суперсерии (2+2), а Маховлич забил Третьяку лишь в одном матче на этом мероприятии.

Источник: https://fhr.ru/news/item/108768/
Хоккей
Владислав Третьяк
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