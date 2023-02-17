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Сегодня, 22:12

Участники Sirius Sochi Cup прошли тестирование по методике ФХР

Михаил Скрыль
Корреспондент
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В Сочи продолжается детский хоккейный турнир Sirius Sochi Cup-2023, в котором участвуют восемь команд, составленные из игроков 2014-2015 годов рождения. 17 февраля после окончания матчей юные хоккеисты прошли тестирование скоростных компонентов по методике, разработанной Федерацией хоккея России. Спортсмены сдали нормативы, позволяющие определить их скоростные качества и координацию на льду при помощи высокоточного оборудования.

— Тесты проводились на скорость: движение с шайбой, без шайбы, змейкой. Дети первый раз видят такую технику — это новый опыт для них. Все остались довольны. По результатам тестирования мы узнаем, над какими компонентами следует поработать в будущем каждому игроку, — рассказал «СЭ» тренер сборной Краснодарского края Егор Коробейников.

Также тренер прокомментировал регламент турнира Sirius Sochi Cup. Матчи проходят в формате «четыре на четыре» на половину классической площадки.

— Это лучший формат для этого возраста. Дети играют короткими отрезками. Каждый хоккеист получает возможность поучаствовать в игре: подержать шайбу, бросить по воротам, забить гол, порадоваться за партнеров. Когда команды играют на все поле, дети преодолевают большую дистанцию. На короткой площадке игра проходит быстрее: смены не такие длинные и нужно принимать больше решений, — заявил Егор Коробейников.

Хоккей
ФХР
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