Умер хоккеист молодежной команды «Торпедо» из Усть-Каменогорска

Умер вратарь молодежной команды «Торпедо» из Усть-Каменогорска Иван Пыленок, сообщает сайт клуба. Ему было 19 лет.

В заявлении говорится, что вчера, 1 августа, спортсмен во дворце спорта плохо себя почувствовал. Ему была оказана первая помощь и вызвана скорая.

«Врачи постарались помочь спортсмену, организовали срочную госпитализацию. К огромному сожалению, несмотря на комплекс предпринятых мер, Иван скончался в больнице» — говорится в заявлении.

Клуб выразил соболезнования родным и близким хоккеиста.

В регулярном чемпионате молодежной лиги Казахстана сезона-2023 Пыленок провел 16 матчей.