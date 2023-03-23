Умерла Надежда Мелешко, жена бывшего нападающего сборной Белоруссии Дмитрия Мелешко

В возрасте 35 лет после многолетней борьбы с раком умерла Надежда Мелешко, супруга бывшего нападающего сборной Белоруссии по хоккею Дмитрия Мелешко. Она оставила прощальное письмо в социальных сетях.

«Милые, любимые, родные. Если вы читаете этот пост, значит, меня уже нет здесь, на этой земле. Моя душа где-то далеко, и мне больше не больно. Я попросила команду выложить его в тот день, когда уйду.

Знаете, я прожила такую славную жизнь, в ней было столько чуда, удивительных людей, в ней была настоящая любовь, счастливое материнство, творчество, искренняя дружба.

Ухожу с огромной тоской, ведь этой жизни, прекрасных дней, радости нам всегда будет мало, всегда... Но больше всего места в моем сердце занимает благодарность! За все, что было, за все, что смогла оставить после себя.

В середине апреля выйдет моя книга, моя честная история борьбы и счастья вопреки страшному диагнозу. Может, о ней появится дополнительный пост, как решит моя семья. Я боролась столько, сколько могла. До последнего своего вздоха, но... пришло время прощаться. Спасибо, что были со мной. Спасибо за сотни тысяч добрых слов, теплых объятий, веры в меня», — написано в посте Мелешко в социальных сетях.

Мелешко сражалась с раком с 2019 года. У нее осталось двое сыновей.