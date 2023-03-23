0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
НХЛ
Новости
Результаты
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2023
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
ВХЛ
МХЛ
Кубок мира
Женский хоккей
Видео
Олимпиада
Юниорская сборная
Европа
Главная
Хоккей

Сегодня, 12:11

Умерла Надежда Мелешко, жена бывшего нападающего сборной Белоруссии Дмитрия Мелешко

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

В возрасте 35 лет после многолетней борьбы с раком умерла Надежда Мелешко, супруга бывшего нападающего сборной Белоруссии по хоккею Дмитрия Мелешко. Она оставила прощальное письмо в социальных сетях.

«Милые, любимые, родные. Если вы читаете этот пост, значит, меня уже нет здесь, на этой земле. Моя душа где-то далеко, и мне больше не больно. Я попросила команду выложить его в тот день, когда уйду.

Знаете, я прожила такую славную жизнь, в ней было столько чуда, удивительных людей, в ней была настоящая любовь, счастливое материнство, творчество, искренняя дружба.

Ухожу с огромной тоской, ведь этой жизни, прекрасных дней, радости нам всегда будет мало, всегда... Но больше всего места в моем сердце занимает благодарность! За все, что было, за все, что смогла оставить после себя.

В середине апреля выйдет моя книга, моя честная история борьбы и счастья вопреки страшному диагнозу. Может, о ней появится дополнительный пост, как решит моя семья. Я боролась столько, сколько могла. До последнего своего вздоха, но... пришло время прощаться. Спасибо, что были со мной. Спасибо за сотни тысяч добрых слов, теплых объятий, веры в меня», — написано в посте Мелешко в социальных сетях.

Мелешко сражалась с раком с 2019 года. У нее осталось двое сыновей.

Хоккей
2
0
Читайте также
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Атаманенко: «Во многом подход «Авангарда» был похож на подход «Шахтера»