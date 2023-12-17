В Белоруссии сообщили, что решение об участии смоленского клуба в чемпионате страны пока не принято

Президент Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович рассказал о визите в Смоленск представителей организации для оценки возможного выступления местной команды в чемпионате страны.

«Лично я в Смоленске не был, но специалисты федерации действительно выезжали туда для изучения вопроса. На данном этапе о конкретных решениях говорить преждевременно», — приводит слова Богдановича ТАСС.

12 декабря в Федерации хоккея Белоруссии сообщили о заявке российского клуба на участие в чемпионате страны.