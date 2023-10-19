В Федерации хоккея России отметили важность слов Путина о «дельцах от хоккея»

Гендиректор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, что необходимо разобраться с «дельцами от хоккея».

«Нам очень важно, что президент об этом сказал. Это очень сильно нам поможет усилить борьбу и давление на тех недобросовестных агентов, которые своими или не своими руками способствуют трудоустройству игроков в зарубежные клубы. Борьба будет принципиальной и беспощадной. Агентская деятельность у нас многогранна, мы агентов лицензируем, принимаем экзамены, следим за соблюдением порядка в этой системе, решаем споры. Но у нас для них есть одно единственное по сути наказание — лишение лицензии», — приводит ТАСС слова Курбатова.

Выступая в Перми на форуме «Россия — спортивная держава», Путин заявил, что нужно понять, что делать с «дельцами от хоккея», которые отправляют юных спортсменов за границу. Глава государства поручил разобраться с этим вопросом Минспорту и главе ФХР Владиславу Третьяку.

19 октября в Перми состоялся XI международный форум «Россия — спортивная держава», приуроченный к 100-летию системы управления спортивной сферой РФ и 300-летию города.