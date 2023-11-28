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Сегодня, 12:39

В Госдуме назвали противозаконным потенциальное изъятие у россиян арены в Хельсинки

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном изъятии у россиян стадиона «Helsinki Hall» в Финляндии.

«Санкции по изъятию у россиян имущества или бизнеса противозаконные. Они в Европе изначально кричали, что частная собственность — это святое, на нее посягать нельзя. Поэтому наши люди и покупали какие-то объекты бизнеса, производили инвестиции туда. А сейчас... Стадион в Хельсинки является одним из самых крупных и популярных в Финляндии. Я встречался с его директором, он читал лекцию на одном из спортивных форумов. Они научились без поддержки государства, без Финляндии не просто выживать, а зарабатывать. Там проходил и чемпионат мира, и регулярные турниры по хоккею. Неотъемлемая часть прибыли была связана с Россией. Как они сейчас выживать будут, даже не представляю», — сказал Свищев «СЭ».

Около 45 процентов акций стадиона принадлежат Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу.

Дмитрий Свищев
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