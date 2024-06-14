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Хоккей

Сегодня, 21:11

В Госдуме РФ заявили, что канадское хоккейное общество хотело заступиться за Третьяка

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала, что канадское хоккейное общество хотело заступиться за президента ФХР Владислава Третьяка, чтобы его не вносили в санкционный список этой страны.

«Мы общались с канадским хоккейным сообществом. Когда начали вносить в список санкций меня и Владислава Александровича, они хотели вступиться. Когда был юбилей суперсерии, они хотели, чтобы кто-то приехал. Именно лично к Третьяку с глубоким уважением относятся в Канаде и в Америке. Но это политическая конъюнктура, им нельзя иначе», — приводит слова Журовой ТАСС.

В четверг, 14 июня, Третьяк был внесен в санкционный список Канады.

Сборная России не выступает в международных турнирах с 2022 года из-за санкций ИИХФ.

Источник: ТАСС
Хоккей
Владислав Третьяк
Светлана Журова
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