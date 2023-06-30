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Сегодня, 11:51

В Госдуме заявили, что поддержат задержанного российского хоккеиста в Польше: «Это уже ни в какие ворота не лезет»

Константин Белов
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость, что в Польше задержали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. Вероятно, это защитник Максим Сергеев из клуба «Заглембе».

«Это уже ни в какие ворота не лезет. Поляки со своей русофобией и страхом перед всем, что связано с Россией, все границы переходят. Обвинить спортсмена в шпионаже, до этого надо додуматься. Российское посольство и Министерство спорта окажут юридическую поддержку. Потому что мы своих не бросаем, граждан Российской Федерации. Мы возьмем под контроль эту ситуацию», — сказал Свищев «СЭ».

30 июня стало известно, что польские спецслужбы арестовали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже.

В пресс-службе министра — координатора по делам спецслужб считают, что россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах».

Дмитрий Свищев
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