В Госдуме заявили, что поддержат задержанного российского хоккеиста в Польше: «Это уже ни в какие ворота не лезет»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость, что в Польше задержали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. Вероятно, это защитник Максим Сергеев из клуба «Заглембе».

«Это уже ни в какие ворота не лезет. Поляки со своей русофобией и страхом перед всем, что связано с Россией, все границы переходят. Обвинить спортсмена в шпионаже, до этого надо додуматься. Российское посольство и Министерство спорта окажут юридическую поддержку. Потому что мы своих не бросаем, граждан Российской Федерации. Мы возьмем под контроль эту ситуацию», — сказал Свищев «СЭ».

30 июня стало известно, что польские спецслужбы арестовали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже.

В пресс-службе министра — координатора по делам спецслужб считают, что россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах».