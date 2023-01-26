В ИИХФ оценят вероятность участия российских команд в международных турнирах в мае

В Международной федерации хоккея (ИИХФ) еще раз оценят решение о допуске российских команд к участию в турнирах под своей эгидой в мае, сообщает пресс-служба организации.

«ИИХФ заново оценит ситуацию в мае для выработки программы чемпионатов мира сезона-2023/24, как это было объявлено еще президентом Люком Тардифом на пресс-конференции 5 января в Галифаксе», — цитирует пресс-службу организации ТАСС.

В феврале 2022 года сборные России и Белоруссии были отстранены от всех международных соревнований под эгидой ИИХФ.

Конгресс ИИХФ пройдет в Финляндии в конце мая 2023 года.