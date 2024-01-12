В ИИХФ опровергли участие России в отстранении сборной Израиля

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что подозрения Израиля в отношении России из-за отстранения национальной сборной являются необоснованными.

Сегодня, 12 января, «Газета.ru» со ссылкой на Bild сообщила, что в Израиле подозревают Россию в причастности к отстранению израильской хоккейной сборной от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Эти обвинения являются необоснованными», — цитирует Тардифа РИА «Новости».

ИИХФ отстранила сборную России от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023 года санкции были продлены до конца сезона-2023/24.

В январе 2024 года президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что совет организации в феврале рассмотрит вопрос о возможном возвращении сборной России на международные турниры.