Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

КХЛ
НХЛ
Новости
Результаты
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2022
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
ВХЛ
МХЛ
Кубок мира
Женский хоккей
Видео
Олимпиада
Юниорская сборная
Европа
Главная
Хоккей

Сегодня, 10:40

В ИИХФ рассказали, почему России нужно оплачивать взносы, несмотря на санкции к хоккеистам

Виктория Кравченко
Telegram Новости

В пресс-службе Международной федерации хоккея сообщили, почему Федерация хоккея России должна выплачивать в ИИХФ ежегодный взнос, несмотря на отстранение российских хоккеистов от международных соревнований.

«Федерация хоккея России не была лишена членства в IIHF, но ее командам в настоящее время не разрешается участвовать в соревнованиях под эгидой международной федерации», — рассказал собеседник ТАСС.

В сообщении отметили, что каждая национальная ассоциация, входящая в ИИХФ, должна платить взнос в размере 1 тысячи швейцарских франков в год.

В мае ИИХФ продлила отстранение сборной России от всех турниров на 2023 год, а также лишила Санкт-Петербург права на проведение чемпионата мира 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16156413
22
4
Читайте также
Милохин бросил Медведеву и уехал в Дубай. Что теперь будет с Евгенией?
Маск назвал Каспарова идиотом за критику в свой адрес
Вернувшийся из плена военный из ДНР рассказал об издевательствах украинских силовиков
Стремоусов назвал безуспешными попытки ВСУ прорвать линию обороны под Херсоном
Климатолог предупредил о погодных аномалиях зимой в России
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Айрленд считает, что новый тренер сборной Италии Кинэн окажет положительное влияние на команду