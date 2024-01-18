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Сегодня, 13:11

В МОК выступили против дискредитирующих санкций к израильским спортсменам

Сергей Разин
корреспондент
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Официальный представитель МОК Марк Адамс прокомментировал разрешение сборной Израиля принять участие в молодежном чемпионате мира в третьем дивизионе, несмотря на отстранение.

«МОК известно об этой ситуации и решении ИИХФ. Наша позиция предельно ясна: не должно быть никакой дискредитации, которая нарушала бы принципы Олимпийской хартии», — приводит слова Адамса ТАСС.

11 января стало известно, что Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от соревнований под эгидой организации. 17 января это решение отменили.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с просьбой допустить сборную Израиля к мировым соревнованиям, так как, по мнению лиги, хоккеистов «отстранили несправедливо».

Источник: https://tass.ru/sport/19758963
Сборная Израиля по хоккею
МОК
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