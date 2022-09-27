В Москве планируют построить Международную хоккейную академию имени Александра Овечкина

В Москве будет построен новый ледовый комплекс в рамках масштабного инвестиционного проекта. Его площадь составит свыше 43 тысяч кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента городского имущества.

«Город и бизнес совместно развивают в столице спортивную инфраструктуру, способную удовлетворить запросы как любителей, так и профессиональных спортсменов. Департамент городского имущества предоставил ООО «Международная хоккейная академия имени Александра Овечкина» в аренду земельный участок без торгов на пять лет. За это время в Хорошево-Мневниках должно быть возведено здание ледовой арены площадью более 20 тысяч кв. м, а также комплекс временного проживания спортсменов с центром восстановления и реабилитации», — цитирует ТАСС слова руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Генеральный директор застройщика Международной хоккейной академии имени Александра Овечкина Роман Мирончик добавил, что при разработке идеи проекта специалисты опирались на уникальный международный опыт спортсмена. По его словам, объект будет соответствовать самым передовым наработкам мировых хоккейных школ.